Korona kimin umurunda! Halaya devam!

İHA

Yurt genelinde vakalarda yaşanan artışın ardından alınan kararlar doğrultusunda düğünlerde halay çekilmesi yasaklanmış ve düğünlerin 1 saat içerisinde yapılmasına karar verilmişti. Fakat bütün ikaz ve uyarılara rağmen bunlara uymamakta ısrar edenler var.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTILAR

İHA'da yer alan habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün salonunda halay çeken bir grup, daha sonra ayrıca mahallede de eğlence yaptı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alanlar önlemlere nasıl uymadıklarını bir de sosyal medyadan paylaştı.

15 KİŞİYE 47 BİN 700 TL PARA CEZASI

Görüntüleri gören emniyet harekete geçti. Polis görüntülerde yer alan zanlıların kimliklerini tek tek tespit ederek 15 kişiye kurallara uymadığı için 47 bin 700 TL ceza kesti. Ayrıca işletme sahibi hakkında da tutanak tutuldu.