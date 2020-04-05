AA

Ölü sayısının 4 bin 313'e çıktığı İngiltere'de, hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığı kısmi sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği gözlendi.

Güneşli olan cumartesi günü çok sayıda İngilizin parklarda vakit geçirdiği görüldü. Dışarı çıkanlar sosyal mesafeye dikkat etse de çok sayıda kişinin aynı yerde bulunması dikkati çekti.

Polisin, ancak egzersiz ve temel ihtiyaçlar için dışarı çıkılabileceği yönündeki karar gereğince vatandaşları uyardığı ve eve gitmelerini istediği görüldü.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Son 24 saatte hayatını kaybeden 708 kişiden birinin 5 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

İngiliz basını, çocuğun önceden sağlık sorunu olduğunu yazdı. Daha önce koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı, hiçbir sağlık sorunu olmayan 13 yaşındaki bir çocuktu.

5G İSTASYONLARI YAKILIYOR

Öte yandan, virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki komplo teorilerinin sosyal medyada yayılması üzerine ülkenin bazı yerlerinde baz istasyonlarının yakıldığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Michael Gove, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, "Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de." dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis de virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek, "Cep telefonu ağları bizler için kesinlikle kritik öneme sahip, özellikle de insanlardan evde kalmalarını istediğimiz bir zamanda." diye konuştu.

JOHNSON'IN NİŞANLISINDA BELİRTİLER

Bu arada, 27 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve halen hastalığı devam eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aynı evi paylaştığı nişanlısı Carrie Symonds da virüs belirtilerinin kendisinde de görüldüğünü, ancak test yaptırmadığını açıkladı.

32 yaşındaki Symonds, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." ifadesini paylaştı.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

BAŞBAKANIN HASTALIĞI DEVAM EDİYOR

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 708 artarak 4 bin 313 olmuştu.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

KARANTİNAYA UYMAYAN İSVEÇ HALKI GÜNEŞLENDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.

İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak İsveç modeli uygulanıyor.

Halk, başkent Stockholm'de bugün havanın güneşli olması nedeniyle, kent merkezindeki restoran ve kafeleri doldurdu.

Mariatorget Meydanı'ndaki restoran ve kafelerin dışında oturan kalabalık gruplar, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Bu bölgede restoranı bulunan Türk girişimci Ömer Dinçer, AA muhabirine, genel anlamda restoranların işinin yüzde 50 düştüğünü bugün havanın güzel olmasından dolayı İsveçlilerin sokaklara kalabalık olarak çıktığını söyledi.

Dinçer, koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsveç'te genel bir yasağın olmadığını belirterek, "Sadece 50 kişinin bir araya gelmesi yasak. O da restoranlar için geçerli değil." dedi.

"HERKES ÜZEİRNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRSİN"

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, koronavirüs salgınının haftalar değil aylar süreceğini belirterek, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, temizlik kurallarına uysun." ifadesini kullandı.

Löfven, virüsle mücadelede diğer ülkelere göre farklı yol izledikleri için eleştirildiklerini hatırlatarak, "Tüm ülkeler sosyal mesafeyi nasıl yapacaklarını ve sağlık hizmetlerinin nasıl güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve konuda adımlar atıyor. Biz bunu biraz farklı şekillerde yapıyoruz. Biz virüsün yayılma hızını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu konuda uzman insanları dinliyorum ve iyi bir strateji izlediklerine kani geliyorum." yorumunda bulundu.