Korona vaka sayısı 7 Ocak verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise tedirginliği artırdı. Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki korona vaka sayısının uzun süre sonra 66 binin üzerinde kaydedilmesi ise tedirginliği artırdı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı 70 bin sınırında kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bugün yayınlandı.

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1773 artışla 832 bin 148'e yükseldi.

Avusturya’da Kovid-19’un Omicron varyantıyla mücadele kapsamında, ülkede salgının ortaya çıktığı Mart 2020’den bu yana ilk defa açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirildi.

İtalya’dan Hindistan’a yapılan tarifesiz uçuşta 179 yolcudan 125’inin Kovid-19 olduğu tespit edildi.

Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı, ilk oylamada kabul edildi.

Dün yerel kaynaklı 64 yeni vakanın tespit edildiği ülkenin merkezindeki Hınan eyaletinde çok sayıda şehirde karantina, ulaşım kısıtlamaları ve kontrol tedbirleri uygulanmaya başlandı.