Meteoroloji açıkladı! Korkutan harita!

İHA

Yurt genelinde beklenen yağışın yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanıyor. Konuya ilişkin olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuraklık haritasını yayınladı. Harita gelecek için de düşündürdü. Haritaya göre Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde yer aldı.

"MEVCUT SU REZERVİMİZ BİZE YETİYOR"

İHA'da yer alan habere göre son 3 ayda 'çok şiddetli kuraklık' yaşayan Samsun'da 4 aylık içme suyu rezervi kaldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki mart ayına kadar hiç yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor” dedi.

"SAMSUN DİĞER İLLERE GÖRE ŞANSLI"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, yağışların mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini, buna rağmen Samsun’un sahip olduğu nehirler ve barajlarla diğer illere göre şanslı olduğunu dile getirdi. İçme suyu temini için mevcut rezervlerin yeterli olduğunu kaydeden Demir, ek tedbirler içinde çalıştıklarını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir.

"50-60 YILLIK PROJEKSİYONLA ÇALIŞIYORUZ"

50-60 yıllık bir projeksiyonla çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, “İçme suyu sıkıntısı noktasında Samsun’da şu anda bir problem gözükmüyor. Önümüzdeki mart ayına kadar yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor. Ama biz bununla da kalmıyoruz yine içme suyu temini noktasında Salıpazarı Barajımızın inşasını Devlet Su İşleri ile protokol yaparak, 2 yılda bitirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşaat başladı. İçme suyu temini noktasında Bafra’da, Vezirköprü’de, merkezde, Terme’de, Çarşamba bölgesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki bu yağış miktarlarının azalmasını da hesaplayarak gelecek 50-60 yıllık projeksiyonda içme suyu problemimizi halletme noktasında da bütün çalışmalarımızı bir taraftan yürütüyoruz” diye konuştu.

"ARITMA TESİSLERİMİZ BİRBİRİNİ DESTEKLEYECEK"

Arıtma tesisleri konusunda da çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, “Şu anda çok ciddi anlamda devam eden tesislerimiz var. Özellikle merkezde şu anda günlük 200 bin metreküp arıtma kapasiteli, bizim merkezde bir içme suyu arıtma tesisimiz var. 300 bin metreküp günlük yeni bir arıtma tesisimizin projesini bitirdik önümüzdeki sene ihalesine çıkıyoruz. Türkiye’de Samsun 2 tane birbirini destekleyecek, ikisi de aynı anda çalışmayan ama yedekli arıtma sistemine sahip olacağız” diye konuştu.

"KALICI VE SÜREKLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Su yetersizliği yaşayan mahallelerin sorunlarını da çözdüklerini anlatan Demir, “Üst kotlarda bir kısım mahallelerimiz vardı su yetersizliği yaşayan. Yaklaşık 260 civarında. Onları şu anda 170’e düşürdük. Önümüzdeki yıl sonunda da 68’e düşüyor. Onlarla da ilgili kalıcı, sürekliliği olan, su akışını da içme suyu teminine de onları kavuşturmuş oluyoruz inşallah.

"KULLANILAN SUYUN ARITILMASI DA ÖNEMLİ"

Dönemimiz içinde Samsun’da hiçbir birimimizde içme suyu sıkıntısı kalmayacak. Ama bir tek içme suyu değil. Kullanılan suyun arıtılarak verilmesi noktasında; üst kotlarda ırmaklara, deniz kenarında da ileri biyolojik arıtmayla ve derin deniz deşarjıyla birlikte Türkiye’de ilk tamamlayan şehir olacağız muhtemelen” diye konuştu.