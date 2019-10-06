06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE),"Türkiye´nin Depreminde 20. Yıl: Bellek, Yapılanma, Gelecek" başlıklı çalıştay serisinin üçüncüsünü düzenledi.
"TÜRKİYE´DE TEMEL EKSİKLİK UMURSAMAZLIK"
DHA'da yer alan habere göre etkinlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de, "Türkiye´nin depremleri: Bilinenler, Bilinmeyenler ve Önlemler" başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye´de temel eksiğin umursamazlık olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, "Kişi, aile ve toplumdan yerel ve merkezi idarelere kadar korkunç bir umursamazlık hâkim. Bunun yanı sıra ciddi bir bilgi kirliliği var. Uzman olmayan kişiler görüş vererek toplumsal travmalara yol açıyor" dedi.
"KUZEY ANADOLU FAYINDA STRES ARTTI"
Bir yerde bir kez deprem olduysa yeniden olacağını da vurgulayan Prof. Dr. Tüysüz, "Kuzey Anadolu´dan geçen fay hattında stres artmış durumda. Fayın iki ucu, yani Marmara ve Bingöl´de deprem her an olabilir. Depremin yerini, şiddetini ve zamanını aynı anda bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
"EVLERİNİZDE DEPREM TEHLİKE AVINA ÇIKIN"
Kuzey Anadolu fay hattında 6.9-7.2 şiddetlerinin karakteristik olduğunun altını çizen Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şerif Barış ise son yaşanan İstanbul depreminin istisna olduğunu söyledi. İlk defa 4.6´dan sonra 5.8 şiddetinde bir deprem yaşandığını belirten Prof. Dr. Barış, istisnalara da hazır olmak gerektiğini belirtti. "Evlerinizde deprem tehlike avına çıkın" diyen Prof. Dr. Barış şu uyarılarda bulundu: "Ailenizle birlikte deprem anında düşebilecek, devrilerek ev sakinlerine zarar verecek eşyalar ve tehlikeli yerleri belirleyin. Bunları listeleyin ve listenizi güncel tutun. Kendi aile afet ve acil durum planınız yoksa yardım beklemek zorunda kalırsınız. Afetlerde ilk üç gün hayatta kalım açısından kritiktir. Hazırlıklı olmak sizi hayata bağlar."
İki gün boyunca devam eden etkinlikte sempozyumun yanı sıra düzenlenen atölyelerle olası bir depreme karşı hazırlıklar ele alındı. Dört oturum olarak planlanan "Türkiye´nin Depreminde 20. Yıl: Bellek, Yapılanma, Gelecek" çalıştayının son oturumu, Kasım ayında gerçekleştirilecek.
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