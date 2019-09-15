Korkusuzlar oyuncuları kimler? Korkusuzlar konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 2017 yılı ABD yapımı Korkusuzlar filmi 25.8 milyon Amerikan Doları bilet gişesine ulaştı. Korkusuzlar filminden ayrıntılar haberimizde.

KORKUSUZLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait. Filmin oldukça geniş oyuncu kadrosunda başı çekenler ise Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.

KORKUSUZLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır...