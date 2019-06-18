Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen yeğen H.R. (43),Ş.R.’nin yaşadığı evin kapısını kilitleyip evi ateşe verdi. Yanan evden mahsur kalan Ş.R.’yi (63) ölümden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kapıyı kırarak kurtardı.

İHA'nın haberine göre, Zeytinli Mahallesi 558. Sokak'ta iki katlı kâgir binada yangın çıktı. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yanan evde bir kişinin olduğu bilgisini alan ekipler kilitli kapıyı kırarak alevlerin içinde mahsur kalan Ş.R.’yi dumandan etkilenmiş olarak baygın bir şekilde buldu. Vücudunda 2. derece yanıkları olan Ş.R., itfaiye erleri tarafından yanan evden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Ş.R.’nin solunum cihazına bağlandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdiği iddia edilen H.R.’nin ise olay sonrasında jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.