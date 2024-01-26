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İzmir'in Çiğli ilçesinde, farklı noktalarda zehirlenmiş olarak bulunan 13 sokak köpeğinden 11´i öldü, 2'si ise tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre ilçede oturan Merve Çınar (34), 23 Ocak'ta evinden çıktığı sırada sahiplenip, beslediği `Çorap´ isimli köpeği yol kenarında ağzı köpükler içinde yerde yatarken buldu.

Yerde pembe renkli bir mama gören Çınar, beslediği köpeği Çorap'ın bunu yiyerek zehirlenmiş olabileceğinden şüphelendi. Bu sırada komşusu Yiğit Koçtürk de Çınar´ın yanına gelerek, mahalledeki bir parkta 2 köpeğin daha aynı durumda olduğunu söyledi. Olay üzerine polise ihbarda bulunan Çınar ve komşuları, mahallede bulunan diğer köpekleri aramaya başladı.

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ZEHİRLENEN KÖPEKLERİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR İlçedeki bir hastanenin önünde 3 köpek daha zehirlenmiş olarak bulundu. Çınar ve beraberindeki hayvanseverler yanlarında getirdikleri çiğ yumurta ile zehirlenen köpekleri kusturmaya çalıştı. Mahallenin çeşitli yerlerinde 7 köpeği daha zehirlenmiş halde bulan vatandaşlar, Çiğli Belediyesi'ne ihbarda bulundu.

Zehirlenen 13 köpekten 11'i ölürken, 2 köpek Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı. Köpeklerin tedavisinin sürerken, mahalleli bölgede daha fazla köpeğin zehirlenmiş olabileceğinden endişeleniyor. Çınar, köpekleri zehirleyenlerin kişi ya da kişilerin bulunması için polise şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.