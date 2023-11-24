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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti! - Güncel haberler

        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!

        İstanbul'da, içeri alınmadıkları eğlence mekanına kurşun yağdırarak bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin eğlence mekanını kurşunlayarak cinayet işledikleri anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 2´si tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:44
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        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
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        İstanbul Bağcılar, Güneşli Mahallesi, 15 Temmuz Caddesi'nde, 12 Ekim'de saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda, eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.

        TARTIŞMANIN ARDINDAN GİTTİLER

        Hayatını kaybeden Mehmet Bambayı, 35 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Mehmet Bambayı, 35 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı.

        MEKANDAKİ ÇALIŞAN YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kısa bir süre sonra geri dönen şüpheliler, kapı önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı. Olay sırasında eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Bamyacı (35) hayatını kaybetti. Tunç Karagöz ise, hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayet anının saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

        ARAÇLA HIZLA KAÇIYORLAR

        Görüntülerde bir otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüphelilerin kapıda bulunanların üzerine ateş açtıkları, ardından da hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler Yunus Emre T., Özgür İ., Mehmet S. ve Eyüp E. önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, eğlence mekanı çalışanlarının kapıda kendilerini dövdükleri, ardından da sopalarla vurarak araçlarına hasar verdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

        2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheliler mekan önünde kavga ettiklerini ancak oraya ateş açan kişilerin kendilerinin olmadığını da iddia etti.Poliste sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yunus Emre T. ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet S. ile Eyüp E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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