İstanbul Bağcılar, Güneşli Mahallesi, 15 Temmuz Caddesi'nde, 12 Ekim'de saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda, eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.

Kısa bir süre sonra geri dönen şüpheliler, kapı önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı. Olay sırasında eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Bamyacı (35) hayatını kaybetti. Tunç Karagöz ise, hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Görüntülerde bir otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüphelilerin kapıda bulunanların üzerine ateş açtıkları, ardından da hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler Yunus Emre T., Özgür İ., Mehmet S. ve Eyüp E. önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, eğlence mekanı çalışanlarının kapıda kendilerini dövdükleri, ardından da sopalarla vurarak araçlarına hasar verdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler mekan önünde kavga ettiklerini ancak oraya ateş açan kişilerin kendilerinin olmadığını da iddia etti.Poliste sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yunus Emre T. ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet S. ile Eyüp E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.