Adana'da kan donduran olay, dün saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi.

BİR ANDA ÇALIŞANA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G. (21), iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.