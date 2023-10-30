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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet! - Son dakika Adana haberleri

        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!

        Adana'da, bir fast food restoran zincirinin şubesine giren 21 yaşındaki Hakan G., "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.´yi karnından bıçakladı. Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 07:47 Güncelleme: 30.10.2023 - 08:04
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        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
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        Adana'da kan donduran olay, dün saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        BİR ANDA ÇALIŞANA SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G. (21), iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.

        KARNINDAN BIÇAKLANDI YERE YIĞILDI

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        Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.´yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı.

        SALDIRGAN GÖZALTINDA

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        #adana
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