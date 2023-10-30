Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
Adana'da, bir fast food restoran zincirinin şubesine giren 21 yaşındaki Hakan G., "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.´yi karnından bıçakladı. Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü
Adana'da kan donduran olay, dün saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi.
BİR ANDA ÇALIŞANA SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G. (21), iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.
KARNINDAN BIÇAKLANDI YERE YIĞILDI
Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.´yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.