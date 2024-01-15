İstanbul'da kaza, dün sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Altunizade mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan C.K. idaresindeki cip, aynı yönde seyir halindeki Mustafa Gül'ün (34) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

CİP, 500 METRE SONRA DURABİLDİ

Gül'ün, biri yeni doğan bebek olmak üzere üç çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü C.K., motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.