Korkunç! Artık yeni doğan bebekte de görülüyor

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LÖSEV'den yapılan açıklamada, çocukluk çağı kanserlerinin en sık ilk 5 yaşta görüldüğü belirtildi.

LÖSEMİ GÖRÜLME YAŞI 1 YAŞIN ALTINA İNDİ

Çocuklarda en çok görülen kanser türünün lösemi olduğuna ve bu hastalığın yaygınlığına dikkat çekilen açıklamada, "Tanık olduğumuz vakalar gösteriyor ki löseminin görülme yaşı 1 yaşın altına düşmüş vaziyette. Hatta yeni doğan bebeklerde löseminin görülmeye başladığını üzülerek kaydediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çocukluk çağı kanserlerinde belirtilerin erken fark edilmesinin diğer kanser türlerinde olduğu gibi tedavide başarıyı etkilediği vurgulanan açıklamada, ebeveynlerin farkındalığının artmasının ise hayat kurtarıcı rol oynadığı aktarıldı.

AİLELER BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Ailelerin belirtiler konusunda dikkat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Çocuklarda görülen kanser belirtileri genellikle yetişkin kanser hastalarında görülen belirtilerden farklı seyrediyor. Sebebe bağlı olmayan morarmalar, kemik ağrıları, lenf bezlerinde büyüme, çocuklarda en çok görülen belirtiler arasında yer alıyor. Kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu dönemde moral en önemli etkenlerden biri. Çocuklar, bedenlerindeki değişimlerle birlikte hastalıkla mücadele ederken bu süreçte psikolojik destek almaları süreci kolay atlatmalarını sağlamaktır."