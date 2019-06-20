20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep’te 3 metre çapında ve 10 metre derinliğinde oluşan obruk, mahallede paniğe neden oldu.
DHA'nın haberine göre, Çağlayan Mahallesi’nde pazar yeri olarak kullanılan alanda derinliği 10, çapı da 3 metreyi bulan obruk oluştu. Sabah saatlerinde zeminde meydana gelen çökme sonucu oluşan obrukta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Mahalleli obruğun oluşmasından bir gün öncesinde çocukların olayın meydana geldiği bölgede oyun oynadığını söylerken, obruğun oluştuğu gün ve saatte ise çocukların tesadüfen sokakta olmadığını kaydetti.
3 KAMYON TOPRAK İLE KAPATILDI
Obruk mahallede büyük korkuya neden olurken, olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, oluşan dev çukurun kapanması için çalışma başlattı. Obruk, 3 kamyon toprak ve kaya parçalarıyla dolduruldu.
'EVLER MAĞARALAR ÜZERİNDE'
Mahalleli, yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı Çağlayan Mahallesi'nde evlerin bulunduğu bölgenin hemen hemen tamamının altında mağara bulunduğunu ileri sürerek, mağaralar nedeniyle bir çok evin ekipler tarafından yıkıldığını söyledi. Mağaralar nedeniyle bazı evlerin kolonlarında kayma olduğunu da söyleyen mahalleli, evlerin beton duvarlarında ise çatlaklar oluştuğunu belirtti.
MAHALLE RİSK ALTINDA
Toprak göçmesiyle açığa çıkan obruk, Çağlayan Mahallesi’nde yaşayanlara panik yaşattı. 2 ay önce mahallenin farklı bölgesindeki 20 evin, altında mağara bulunması nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, mahallenin altında mağaraların yer aldığını ve bu nedenle mahallenin risk altında olduğunu söyledi.
SONDAJLA ANALİZ YAPILIYOR
Mahalle sakinlerinden Ahmet Demirer, tehlike altında yaşadıklarını belirterek, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Demirer’in 5 yıl önce satın aldığı evin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görülürken, yetkililerin mahallede sondaj çalışmaları yaparak yer altını analiz ettiği bildirildi.
Öte yandan obruğun oluştuğu pazar yerinin bulunduğu alan güvenlik şeridi ile kapatılarak, bölgeye giriş-çıkış yasaklandı.
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