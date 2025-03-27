Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Korku filmi gibi... Oğlunu öldüren kardeşine acımadı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Korku filmi gibi... Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!

        Aydın'da, 63 yaşındaki ağabeyi Ali Can Özkaya tarafından tabanca ile vurulan Felemez Özkaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ali Can Özkaya, ifadesinde kardeşi Felemez Özkaya'yı 3 yıl önce oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle vurduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde olay, 24 Mart'ta saat 16.00 sıralarında, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak'ta meydana geldi.

        Ali Can Özkaya (63), 3 yıl önce oğlu Ertan Özkaya'yı (33) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kardeşi Felemez Özkaya ile oto yıkamacıda karşılaştı.

        SİLAHLA 2 KEZ ATEŞ ETTİ

        Kardeşini öldüren Ali Can Özkaya.
        Kardeşini öldüren Ali Can Özkaya.

        DHA'daki habere göre Ali Can Özkaya, Felemez Özkaya'ya yanındaki tabancayla 3 el ateş etti. Felemez Özkaya, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah tutukluk yapınca bu kez de otomobiline giderek pompalı tüfeğini alan Ali Can Özkaya, tekrar olay yerine döndü.

        ELİNDE 'POMPALI' İLE YAKALANDI

        Ali Can Özkaya.
        Ali Can Özkaya.

        İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elindeki pompalı tüfekle kardeşinin yanında bir süre bekleyen Ali Can Özkaya, daha sonra teslim oldu.

        VURDUĞU KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağabeyi tarafından öldürülen Felemez Özkaya.
        Ağabeyi tarafından öldürülen Felemez Özkaya.

        Felemez Özkaya ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkaya, buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        "OĞLUMU ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURDUM"

        Ali Can Özkaya, ifadesinde kardeşi Felemez Özkaya'yı 3 yıl önce oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Can Özkaya, dün çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        KATİL KARDEŞ DE ÖLDÜ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Felemez Özkaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Habertürk Anasayfa