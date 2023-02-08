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Haberler Gündem “Korkma, geldik” diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: Acele etmeyin, bir şeyimiz yok

“Korkma, geldik” diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: “Acele etmeyin, bir şeyimiz yok”

Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında annesi ile sıkışan minik Sare’ye ulaşmaya çalıştığı sırada “Korkma, geldik” dedi. Bunun üzerine minik Sare, “Acele etmeyin, bir şeyimiz yok” şeklinde cevap verdi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Kevser de, kendi canını unutarak AFAD ekiplerine anne ve babasını arattırarak konuştu.

Giriş: 08.02.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
“Korkma, geldik” diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: Acele etmeyin, bir şeyimiz yok
İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş’ta şehir merkezinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sırasında Sare ile annesinin enkaz altındaki sesini duydu. Bu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran Kastamonu AFAD ekipleri, betonu delerek oyuk oluşturdu. Bir yandan çalışma yürüten Kastamonu AFAD ekipleri, diğer yandan Sare ile sohbet etti.

"ACELE ETMEYİN BİR ŞEYİMİZ YOK"

Kastamonu AFAD ekipleri, minik Sare’ye "Korkma cici kız, geldik, seni oradan alacağız" dedi. Bunun üzerine minik Sare, “Acele etmeyin, bir şeyimiz yok” şeklinde cevap verdi. Yarıyıl tatilinde olduğunu ve ilkokul ikinci sınıfa gittiği söyleyen Sare, karnesinin de hepsinin pekiyi olduğunu söyledi.

Kastamonu AFAD ekipleri, diğer bir arama kurtarma çalışmasında da Kevser ile Hamza’ya ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak kendilerini bekleyen babası Mahmut Sandal’ı arattırdı.

AFAD ekipleri, Kevser ve Hamza kardeşleri, telefonla ailesiyle görüştürdükten sonra enkaz altından çıkarttı.

Kastamonu AFAD Arama Kurtarma Ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren 11 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardığı öğrenildi.

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