Sizde oldukça kolay ve lezzetli olan köri soslu mantarlı tavuk tarifini, evde kendi malzemelerinizle yapıp, sevdiklerinizle veya eve gelen misafirinize yapabilirsiniz.

KÖRİ SOSLU MANTARLI TAVUK MALZEMELERİ

KÖRİ SOSLU MANTARLI TAVUK YAPILIŞI

Afiyet olsun…

PÜF NOKTASI