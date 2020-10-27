Makarna çeşitleri soslu hazırlanırsa daha da tadına doyum olmaz. Bunun için sizlere köri soslu makarna hazırlayacağım. Hep aynı tip makarna yemekten sıkıldıysanız bu soslu makarna tam size göre. Evde kendiniz kolaylıkla köri soslu makarna hazırlayabilirsiniz.
KÖRİ SOSLU MAKARNA MALZEMELER:
- Yarım paketten daha az makarna
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı köri
KÖRİ SOSLU MAKARNA YAPILIŞI:
- Makarna haşlayacağınız geniş bir tencereye makarnanızın üzerini biraz geçecek şekilde su ekleyin. Ve kaynatın.
- Suyu kaynayınca makarnalarınızı ve tuzu ekleyin.
- Orta hararetli ateşte makarnalarınızı pişirin.
- Hamur kıvamına gelmemesi için 15 dakikayı geçirmeyin.
- Pişince soğuk sudan geçirerek süzgeçte bekletin.
- Daha sonra makarnaları tencereye alın.
- İçine biraz tereyağı ekleyerek kısık ateşte 3-4 dakika daha pişirin.
- Bu sırada tuzunu da ekleyin.
- Daha sonra ocağın altını kaptın.
KÖRİLİ SOSUN YAPILIŞI
- Herhangi bir tavada tereyağını eritin.
- Tereyağı hafifçe kavrulmaya başladığı zaman unu ekleyin.
- 1-2 dakika kavurduktan sonra sütü ekleyin.
- Bütün malzemeler homojen bir kıvamda olana kadar karıştırın.
- Bunun için tahta kaşık kullanın.
- Kıvamı olduğu zaman içine köri ekleyin ve yine karıştırın.
- Karışımınızın topaklanma yapmaması için iyi karıştırın.
- Daha sonra bir tutam tuz ilave edin.
- Köri sosunuzun kıvamını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Körili sosunuz hazır.
- Şimdi bu sosu makarnayla birleştirip, karıştırın.
- Servise hazırdır.
Afiyet olsun…
PÜF NOKTALARI
- Köri sos arzuya göre kremalı da pişirilebilir.
- Süt ilavesinden sonra krema da ekleyerek harika bir tat elde edersiniz.
- Makarnaları çok fazla haşlamayın ki hamur olmasın.
- Eğer sosunuzun koyu kıvamlı olmasını istiyorsanız daha az süt ilave edin.
- Daha akıcı bir kıvam istiyorsanız 1 su bardağından fazla süt ekleyin.
- Dilerseniz fesleğen ekleyebilirsiniz.
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