Kordsa'dan, MTEGM ile eğitime destek protokolü

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Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, lise çağındaki gençleri ileri malzeme teknolojileriyle buluşturacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. 2016 yılından bu yana gerçekleştirildiği farklı çalışmalarla, İzmit bölgesi başta olmak üzere, meslek liselerindeki öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı teknik tekstil eğitimleri veren Kordsa, “Geleceği Güçlendirenler” çatısı altında verdiği bu eğitimleri yaygınlaştırıyor.

Mesleki Eğitim İş Birliği protokolü, 19 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ve Kordsa arasında imzalandı. MTEGM Genel Müdürü Ali Karagöz ve Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım tarafından imzalanan protokol, teknik tekstil alanında teori ve uygulamayla bütünleşmiş eğitim ortamının sağlanmasını, öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmelerini ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçebilmelerini amaçlıyor.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM FIRSATI SUNULACAK Konuyla ilgili pilot uygulama Kordsa’nın kuruluş yeri olan İzmit’teki, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlayacak. Projeyle, 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin, mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri sağlanacak. 5 yıllık proje süresi boyunca, öğrencilerin gelişimleri ve saha eğitim prosedürleri sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulacak. Kordsa ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ortak belirlenecek program dâhilinde mesleki eğitim planlamaları yapılacak. Programdan mezun olan başarılı öğrenciler işletme içi performans değerlendirmelerine bağlı olarak istihdam edilebilecek.

“MALZEME TEKNOLOJİLERİNİ İLERİYE TAŞIYACAK YETENEKLERİ YETİŞTİRMELİYİZ” Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ise, bugün dünyada gerçekleşen malzeme dönüşümünün sadece yeni ürünlerden ya da teknolojik gelişmelerden ibaret olmadığının altını çizerken, “Bu süreçte en az inovasyon kadar önemli olan bir diğer konu da bu teknolojileri ileriye taşıyacak yetenekleri yetiştirebilmemiz. Ülkemizin dünyada gerçekleşen yetenek yarışında pozitif şekilde ayrışabilmesi için, gençlerimiz için lisans öncesi dönemde uygulamalı pratik eğitimin önceliklendirilmesi son derece önemli. Bu proje kapsamında, üretim tesislerimizde vereceğimiz eğitimlerle, gelecek nesilleri şekillendirirken, ileri malzeme yolculuğunda ülkemize de önemli bir rekabet avantajı sağlayacağız. Dünyanın önde gelen ileri malzeme şirketlerinden biri olarak, bunu aynı zamanda ülkemize olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz, burada alacakları uygulamalı eğitimler sayesinde, ileri malzeme ve teknik tekstil alanında yeni beceri ve yetkinliklerin sahibi olacaklar. Bu sayede de otomotiv, havacılık ve uzay teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi konuma erişecekler. Bu projenin hayata geçmesinde, destekleriyle yanımızda olan Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Tüm Sabancı Topluluğu şirketleri gibi, Kordsa’nın da kendi alanında öncü ve örnek olmayı misyon edindiğini sözlerine ekleyen İbrahim Özgür Yıldırım, “Ülkemiz ve gençlerimiz için bir yol açıyoruz. Bu yolda, bizlerle yürümek isteyen; gençlerin gelişimine ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara da kapımız sonuna kadar açık” dedi.