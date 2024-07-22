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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklarını alınca korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı! | Son dakika haberleri

        Çocuklarını alınca 'korsan taksici' diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı!

        Muğla Bodrum'da bir kişi, iddiaya göre çocuklarını aracıyla aldığı yerde 'korsan takscilik' yapıyor iddiasıyla darp edildi. Saldırıya uğrayan A.Ş. adlı kişi ise bu kez arkadaşlarını toplayıp kendisine saldıran taksicinin durağını bastı. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:07
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        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde O.K. (35), korsan taksicilik yaptığını ileri sürerek kendisini darp eden A.Ş.'nin (47) çalıştığı taksi durağını yanındaki 5 kişiyle sopalarla bastı.

        DHA'nın haberine göre çıkan arbedede 3 kişi hafif yaralanırken, olay durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

        KORSAN TAKSİCİ DİYE DARP EDİLDİ

        Bodrum’da dün gece A.Ş. otomobiliyle, Cevat Şakir Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonu önünden çocuklarını aldı.

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        Bu sırada taksisiyle bölgeden geçen O.K., korsan taksicilik yaptığını ileri sürdüğü A.Ş.’yi darp etti. A.Ş. durumu akrabalarına ve arkadaşlarına bildirip, yardım istedi.

        A.Ş., gelen 5 kişiyle birlikte, ellerinde sopalarla kendisini darp eden taksici O.K.'nin bağlı olduğu Çarşı Mahallesi'nde Eski Otogar içinde bulunan taksi durağını bastı. Yaşanan arbedede A.Ş., O.K. ve M.B. (21) hafif yaralandı.

        DEHŞET ANLARI KAMERADA

        Olay taksi durağının güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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        O.K.'nin polisteki ifadesinde durakta beklerken A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darp edildiğini ve sebebinin bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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        #haberler
        #Muğla
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