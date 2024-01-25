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        Haberler Televizyon Kopuk dizisi ne zaman başlayacak? Kopuk oyuncuları kimler, konusu ne?

        Kopuk dizisi ne zaman başlayacak? Kopuk oyuncuları kimler, konusu ne?

        Fox'un yeni dizisi Kopuk seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Seray Kaya, Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Sarp Akkaya'yı izleyeceğimiz Kopuk dizisinin yayın hayatına girmesine az bir süre kaldı. Peki Kopuk dizisinde kim hangi karakteri canlandırıyor, dizinin konusu ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:32
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        • 1

          Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu Kopuk dizisi yakında başlıyor. Bir çok tanıdık yüzü göreceğimiz Kopuk dizisi yayın hayatına FOX ekranlarında girecek. Senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete ve Özden Selim Karadana'nın yazdığı dizinin yapımcılığını ise MedYapım tarafından üstleniliyor.

        • 2

          KOPUK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

          Kopuk, tanıdğımız bir çok oyuncuyu bünyesinde barındırıyor. Başrollerinde Kaan Yıldırım (Ferhan), Seray Kaya (Müjde) ve Biran Damla Yılmaz (Sera)'ın olduğu dizinin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Akkaya, Mustafa Açılan, Engin Alkan ve Beren Gökyıldız da yer alıyor.

        • 3

          KOPUK DİZİSİ KONUSU NE?

          Ferhan (Kaan Yıldırım), mahallesindeki yoksul gençlere yardım eli uzatan ve onları okutan biridir. Fakat bunu haksız kazanç sağlayan rüşvetçi, dolandırıcı ve parayı haksız vurgunlarla kazanan kişilerden çalarak yapmaktadır. Beklenmedik bir ölümle beraber hayatı kökten değişen Ferhan, bir intikam uğruna artık hayatına Orhan olarak devam etme kararı alır. Tüm bunlar olurken mahallesinde sevdiği Müjde'nin babası ile bir çekişme halindeyken hayatına Sera'nın girmesi dengeleri değiştirir.

        • 4

          KOPUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Kalabalık kadrosu ile dikkat çeken Kopuk kısa bir süre sonra Fox ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Dizinin 27 Ocak Cumartesi günü 20.00'da ekranlarda yerini alması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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        Terazi
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