Kopuk dizisi ne zaman başlayacak? Kopuk oyuncuları kimler, konusu ne?

KOPUK DİZİSİ KONUSU NE?

Ferhan (Kaan Yıldırım), mahallesindeki yoksul gençlere yardım eli uzatan ve onları okutan biridir. Fakat bunu haksız kazanç sağlayan rüşvetçi, dolandırıcı ve parayı haksız vurgunlarla kazanan kişilerden çalarak yapmaktadır. Beklenmedik bir ölümle beraber hayatı kökten değişen Ferhan, bir intikam uğruna artık hayatına Orhan olarak devam etme kararı alır. Tüm bunlar olurken mahallesinde sevdiği Müjde'nin babası ile bir çekişme halindeyken hayatına Sera'nın girmesi dengeleri değiştirir.