Köprünün ayağına çarptı! 3 can kaybı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi.

Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunanlardan Emriye Yılmaz (75), Halil Yılmaz (77) ve Handan Turan (53) kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz (51) ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunun Eskişehir yönü bir süreliğine araç geçişine kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.