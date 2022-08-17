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Kopenhag - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, 24 Ağustos'taki rövanşta rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele verecek. Spor yazarları Kopenhag - Trabzonspor maçını değerlendirdi

17.08.2022 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • CEMAL ERSEN: Trabzonspor ligde ikide iki yapınca, dünyamız değişti. Kopenhag maçı farklı olacaktı. Rakip “çantada keklik” demek hata idi. Burası farklı, o kulvar çok değişik. Oyuna hakim olalım derken orta alanda kaptırdığımız topla golü erken yedik. Devler arenasında kapışmaya talipsen, geriye düşünce reaksiyon göstermen gerek. Biz ne yaptık? İlk yarıyı tek pozisyon bulamadan tamamladık. Kaleyi bulan tek şutumuz olmadığı gibi, hücum anlamında da sıfır çektik. 

  • Neden? Orta alanda organizasyon anlamında hiç yoktuk. Sağa pas, sola pas... Pasa puan vermiyorlar. Kanatlar çalışmadı. Larsen ve Eren orta alanı sayılı defa geçti. Önlerindeki Koussasi ve Trezeguet, bırakın adam eksiltip pozisyona girmeyi, ilaç için orta dahi yapamadılar. Ya Cornelius, top mu aldı ki yüzünü kaleye dönüp rakip kaleyi yoklasın. İlk bölümde sınıfta kaldık. Açıkçası tek gol yemek bile şanstı. Fazlası olabilirdi.

  • MEHMET DEMİRKOL: Daha bir gün önce takıma katılan Bartra’yı hemen sahaya sürmek kadro adaleti açısından çok doğru olmasa da, ilk yarıda savunmanın oyuna hiç giremeyişi ve oyun kuramama hali göz önüne alındığında devre arasında Djaniny’le birlikte sahaya sürmek belki de daha doğruydu. Eminim Avcı şu an 'keşke bunu yapsaydım' diyordur. 9’da yenen baskın gol, son derece dinamik bir baskı ve paslaşmanın ürünü. Bizde sezon başında bu seviyeye çıkan takım yok. 

  • Muhtemelen Thorup, Trabzonpsor’un ligde kapalı takımlar karşısında zorlanışını analiz ettikten sonra bu oyunu tercih etti. 4-5-1’i kendi yarı sahasına iyi yayıp, Visca’sız rakibinin özellikle uzun çapraz toplarla çıkmasını engelledi. Trezeguet ve Kouassi’yi asla kademesiz karşılamadılar. Beklerimizi de içeri yönlendirdiler. Açması zor bir kilide dönüştü iş. 

  • İkinci yarıda Djaniny hamlesi işe yaradı. Bartra oyuna girdikten sonra yaptığı, beklediğimin çok üzerindeki liderlik özel. Bu iki oyuncu rakip 4-5-1’in derinliğinde bir kırılma yarattı denebilir. Trabzonspor gol bulmakla kalmadı 3 net pozisyon da yakaladı. 

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