Kopenhag - Manchester City | CANLI YAYIN

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Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Manchester City'yi konuk ediyor.

SAAT: 23.00

HAKEM: Jose Maria Sanchez

STAT: Parken

YAYIN: EXXEN, TV 8,5

KOPENHAG: Grabara, Vavro, McKenna, Diks, Jelert, Mattsson, Falk, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, Claesson, Achouri.

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.

Manchester City'ye rakip olduğu dört resmi maçı da kazanamayan Kopenhag (2B 2M), iç sahadaki iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı (2-2; 2008/09 UEFA Kupası & 0-0; 2022/23 Şampiyonlar Ligi).

Avrupa kupalarında Danimarka temsilcilerine konuk olduğu üç maçı da kazanamayan Manchester City (2B 1M), tek mağlubiyetini 2009'da Aalborg BK'dan aldı (UEFA Kupası).

Kupa 1'in son şampiyonunu konuk ettiği üç maçı da kaybeden Danimarka takımları; bu karşılaşmalarda 12 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

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Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ikinci kez yer alan Kopenhag, bu aşamalarda boy gösterdiği tek sezonda Chelsea'ye son 16 turunda elendi (2010/11; 0-2 & 0-0).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz maçını kazanan Manchester City, Kupa 1 tarihinde en uzun galibiyet serisini yaşayan İngiltere temsilcisi konumunda. Turnuvada daha uzun bir galibiyet serisi yakalayan son takım ise Bayern Münih (15G; 2019-2020)