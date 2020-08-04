Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman? Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda? soruları futboseverlerin gündeminde. Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile mücadele edecek. İşte Kopenhag Başakşehir maçı ile ilgili detaylar...

KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Kopenhag Başakşehir maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 19.55'te Telia Parken Statı'nda başlayacak.

KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Başakşehir maçı saat 19.55'te beIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KOPENHAG MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Karşılaşma için yarın Danimarka'ya gidecek Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı'nda yapacak.