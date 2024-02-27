Köpekleri uyuşturan 3 kişiye para cezası
Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde ıssız bir arazide 10 köpek uyuşturulmuş bir halde bulunmuştu. Olayla ilgili 3 kişiye para cezası verildi
Kastamonu'da uyuşturulup araziye bırakılan köpeklerle ilgili 3 kişiye para cezası verildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilaçla uyuşturulup araziye bırakılan 10 köpekle ilgili aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.
Cide Kemerli Mahallesi'nde yer alan helikopter pistindeki boş araziye bırakılan köpeklerle ilgili jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.
Fotoğraf: İHA
Ekipler yaptıkları incelemede, aralarında mahalle muhtarı ve azanın da bulunduğu 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüphelilere kişi başı 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplam 21 bin 648 lira para cezası verildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.