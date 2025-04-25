Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Köpek Yavrusuna Ne Denir? Yeni Doğmuş Yavru Köpeğe Ne Ad Verilir?

        Köpek Yavrusuna Ne Denir? Yeni Doğmuş Yavru Köpeğe Ne Ad Verilir?

        Köpekler, insanlık tarihinin en eski ve en sadık dostları arasında yer alır. Gerek sokaklarımızda gerek evlerimizde gerekse çiftliklerde ve güvenlik alanlarında hayatın vazgeçilmez bir parçasıdırlar. Ancak bu sevimli dostlarımız da bir zamanlar minicik ve savunmasız birer yavru olarak hayata başlar. Peki, köpek yavrusuna ne denir? Yeni doğmuş bir köpeğe hangi isim verilir? İşte bu soruların detaylı yanıtları ve köpek yavrularına dair bilmeniz gereken her şey…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpek Yavrusuna Ne Denir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Köpek Yavrusuna Ne Denir?

        Köpek yavrusuna Türkçede en yaygın kullanılan isim “yavru köpek” şeklindedir. Ayrıca halk arasında “köpecik”, “minik”, “pati”gibi sevecen veya bazen esprili ifadelerle de anıldığı olur.

        Ancak evrensel ve doğru ifade “yavru köpektir.

        İngilizce ‘de köpek yavrularına “puppy” denir ve bu kelime dünya genelinde de yaygın şekilde kullanılır. Bu nedenle bazen Türkçede de “papi” ya da “papiş” gibi sevimli türevleri duyulabilir.

        Yeni Doğmuş Yavru Köpeğe Ne Ad Verilir?

        Yeni doğmuş köpekler için özel bir kelime kullanılmaz; onlar da genel olarak yavru köpek ya da daha özel olarak “yeni doğmuş yavru köpek” olarak adlandırılır. Ancak veterinerlik ve hayvan bilimi literatüründe bu dönem "neonatal dönem" olarak tanımlanır.

        Yeni doğan yavrular, doğduklarında:

        Gözleri ve kulakları kapalıdır.

        Tamamen anneye bağımlı yaşarlar.

        Koku duyularını kullanarak annelerini bulurlar.

        Köpek Yavrusu Gelişim Evreleri

        Yavru köpekler, doğdukları andan itibaren hızlı bir gelişim sürecine girerler. Bu süreç genellikle şu şekilde evrelere ayrılır:

        Neonatal Dönem (0–2 hafta)

        Gözler ve kulaklar kapalıdır.

        Vücut sıcaklıklarını kendi başlarına koruyamazlar.

        Sadece uyur ve emerler.

        Geçiş Dönemi (2–4 hafta)

        Gözler ve kulaklar açılır.

        İlk yürüyüş denemeleri başlar.

        Sosyal refleksler gelişmeye başlar.

        Sosyalleşme Dönemi (4–12 hafta)

        İnsanlara ve çevreye alışırlar.

        Oyun oynama ve diğer yavrularla etkileşim gelişir.

        Eğitim ve temel komutlara açıklık başlar.

        Gençlik Dönemi (3–6 ay)

        Karakter özellikleri belirginleşir.

        Fiziksel büyüme hızlanır.

        Diş değişimi başlar.

        Yavru Köpek Bakımı Nasıl Olmalı?

        Yeni doğmuş yavru köpeklerin sağlıklı gelişimi için dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar vardır:

        Sıcaklık: Vücut ısılarını düzenleyemedikleri için ılık ve korunaklı bir ortam sağlanmalıdır.

        Beslenme: İlk haftalarda yalnızca anne sütüyle beslenmeleri idealdir. Anne yoksa veterinerin önereceği yavru köpek süt tozları kullanılmalıdır.

        Hijyen: Altları düzenli temizlenmeli ve enfeksiyondan korunmalıdır.

        Veteriner Kontrolleri: Parazit tedavileri, ilk aşıları ve genel kontroller zamanında yapılmalıdır.

        Köpek Yavrusu İçin Sevecen Hitaplar

        Yavru köpekler için kullanılan bazı sevgi dolu ya da halk arasında duyulan ifadeler şunlardır:

        Köpecik / Küçük pati / Tombik

        Pufidik / Tüylü top

        Minnoş / Tazecik / Papi

        Bu tür sevecen ifadeler, özellikle çocukların ve evcil hayvan sahiplerinin yavrularla kurduğu bağın bir göstergesidir.

        Yavru köpekler, sadece sevimli bir yüz ya da yumuşacık patilerden ibaret değildir. Onlar aynı zamanda sadakatin, koşulsuz sevginin ve korumaya duyulan içgüdünün simgesidir. Yeni doğan bir köpek yavrusu, adeta bir ailenin yeni bireyi gibidir; bakım ister ilgi ister, sevgiye doymak ister.

        Gözlerini açmadan önce bile sesini duyduğunuz bir yavru köpek, kısa sürede evinizin en neşeli ve en sadık bireylerinden biri haline gelir. Onunla geçirilen zaman, sadece bir dostluk değil; aynı zamanda bir sorumluluk ve bağlılık hikayesidir.

        Unutmayın, her "yavru köpek" bir gün büyür ama onun kalbinizde bıraktığı ilk patiler, sonsuza kadar silinmez...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        "Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti"
        "Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti"
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Habertürk Anasayfa