Köpek, yavru kediyi emzirdi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, sevgi ve şefkatin sınır tanımadığını gösteren bir hikaye, kalpleri ısıtıyor. Çiko isimli köpek, sadece kendi yavrularına değil, annesini kaybetmiş bir kedi yavrusuna da annelik yapıyor.

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Depremde enkazdan çıkarıldığı öğrenilen köpek annesiz kalan kediye annelik yaparak emziriyor. Köpeğin yavru kediyi emzirmesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.