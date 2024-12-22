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        Haberler Gündem Güncel Köpek, yavru kediyi emzirdi | Son dakika haberleri

        Köpek, yavru kediyi emzirdi

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde annesiz kalan yavru kediyi Çiko isimli depremzede köpek emziriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:11 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:11
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        Köpek, yavru kediyi emzirdi
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        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, sevgi ve şefkatin sınır tanımadığını gösteren bir hikaye, kalpleri ısıtıyor. Çiko isimli köpek, sadece kendi yavrularına değil, annesini kaybetmiş bir kedi yavrusuna da annelik yapıyor.

        Depremde enkazdan çıkarıldığı öğrenilen köpek annesiz kalan kediye annelik yaparak emziriyor. Köpeğin yavru kediyi emzirmesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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