15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşayan 27 yaşındaki Zarith Sofia Yasin, geçtiğimiz hafta arabasıyla yolculuk yaparken yol kenarında bir hayvan gördü.
Zayıf ve kötü durumda olduğunu düşündüğü hayvana Bruno adını veren şarkıcı, köpek zannettiği canlıyı eve götürdü. Ancak Bruno aslında bir ayıydı.
Bruno'yu yaklaşık 2 hafta boyunca evinde besleyen kadının işlediği suçu komşuları fark etti. Komşuları, gece yarısı Yasin'in evinin penceresindeki ayıyı görüp polisi arayınca şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.
Malezyalı şarkıcı, evde yabani hayvan beslemek suçuyla Yaban Hayatı ve Ulusal Parklar yetkilileri tarafından tutuklandı.
"ONU KÖPEK SANMIŞTIM"
Canlıyı başta köpek sandığını iddia eden Yasin, Malezya'da İngilizce yayın yapan The Star gazetesine yaptığı açıklamada, "Ayıyı bulduğumda gece vaktiydi. Yol kenarında duruyordu. Hasta ve zayıf görünüyordu. Onu bir köpek sanmıştım" diye konuştu.
İyileştikten sonra onu hayvanat bahçesine götüreceğini belirten şarkıcı, "Niyetim Bruno iyileşene kadar beklemekti. Sadece ayıyı kurtarmak istedim, ona zarar vermeye niyetim yoktu" cümleleriyle yaşananları anlattı.
"Bruno konuşabilseydi, kesinlikle verdiğim yiyeceklerin lezzetli olduğunu söylerdi" diyen genç kadın, dolaşması için zaman zaman ayıyı kafesinden çıkardığını ekledi.
Şarkıcı, hayvanları satarak gelir elde ettiği iddialarını kesin bir dille yalanlayarak "Gece-gündüz çalıştığım bir işim var. Hayvanları satacak vakti nereden bulayım? Ben bu şekilde para kazanmıyorum. Hayvanlar satılık değildir" dedi.
Öte yandan Bruno'nun Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi tarafından bakıldığı öğrenildi.
Güneş ayısı cinsi olduğu anlaşılan ayının tahminen 6 aylık olduğu, herhangi bir yarasının bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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