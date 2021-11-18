Köpek sahiplerinin zaman zaman köpeklerini üzgün gördüğü olmuştur. Köpeklerin depresyona girdiği evinde köpek besleyenlerin iyi bildiği bir konu olsa da ilk defa köpek bakacak olanlar bu konuya pek aşina olmayabilir. İşte köpek depresyonu hakkında merak edilenler...

KÖPEĞİN DEPRESYONA GİRDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Köpeğinizin evdeki hareketlerine ve enerjisine dikkate din. Köpeğiniz eskisi kadar hareketli değilse, sizinle ya da oyuncaklarıyla oynamak için hevesli davranmıyorsa günün çoğunu yatağında uyuyarak geçirmeye ya da sadece yatmaya ayırıyorsa depresyonda olabilir.

Köpeğiniz depresyondayken eskisi kadar hareketli ve heyecanlı olmaz. Eve gidip gelenlerle ilgilenmez, kuyruk sallamaz ya da çok az sallar, kısacası eskisi kadar ilgili davranmaz.

Köpeğinizin kulaklarının düşük olup olmadığını kontrol edin. Köpekler depresyona girdiği zaman etraftaki seslerle ilgilenmezler.

Köpeğinizin kuyruğunu bacaklarının arasına saklayıp saklamadığına dikkat edin. Depresyonda olan köpeklerin kuyruğu inik olur ve kuyruklarını sallamazlar.

Köpeğinizin tüy dökme oranına dikkat edin. Köpeklerin kendilerini gergin hissettikleri zamanlarda daha çok tüy döktükleri biliniyor.

Köpeğin depresyondan çıkması için köpek sahibine çok büyük görev düşüyor. Öncelikle köpeğinizi mutsuz eden şeyin ne olduğunu bilmeli ve o durumu ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Onunla daha çok vakit geçirmeli, daha çok dışarı çıkarmalısınız. Köpeğinizin sosyalleşmesi için onu başka köpeklerle tanıştırmalı ya da köpek parklarına götürmelisiniz. Ona iyi davranmalı ve sık sık ödüllendirmelisiniz.