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        Haberler Gündem Güncel Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü

        Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, önce ağaca ardından da şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:58
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        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hamit Görgülü'nün kullandığı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

        Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Aydın
        #trafik kazası
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