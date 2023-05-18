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Gaziantep'te kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü

Gaziantep'te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, eski damadı Orhan Samancıoğlu tarafından av tüfeği öldürüldü

Giriş: 18.05.2023 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü
DHA

Gaziantep'te, kooperatif başkanı Mehmet Yaşar Yemişken (59), eski damadı Orhan Samancıoğlu (35) tarafından öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, odasında otururken, yanına 3 ay önce kızından boşanan Orhan Samancıoğlu geldi.

Aralarında husumet olan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samancıoğlu, yanında getirdiği av tüfeği ile Yemişken'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yemişken, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yemişken'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Orhan Samancıoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı.

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