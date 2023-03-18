"DEĞİŞİKLİKLER KADERİ BELİRLEDİ"
ERMAN ÖZGÜR: "Son bölümde Zaniolo etkisi ile İcardi girdiği pozisyonlarda işin finallerini yapamadı. Okan hocanın Mata, Torriera hamlelerine rağmen son bölüm Galatasaray için iyi geçmedi. Konyaspor, Diouf ile önemli bir fırsatı kaçırdı. Sonuçta Galatasaray maçın kazanan tarafı olmaya yakın gözükmesine rağmen oyunun koptuğu anlarda 2. golü kalesinde gördü. Oyuna mecburiyetten giren Bruno Paz, 2. asistini yaparak maçın kaderini değiştiren oyuncu olurken, Oğulcan golü atarak hem Galatasaray'ın serisinin hem de Konyaspor'un düşüşünün bittiğini ilan etti. Okan Buruk’un hem başladığı 11 hem de ikinci yarıda beraberliğin iyi skor olduğunu unutarak yaptığı değişiklikler mağlubiyetin en önemli ayrıntısı oldu." (Fanatik)