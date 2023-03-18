"İSMİ DE RUHU DA YOKTU"

ERMAN TOROĞLU: "İlk yarıyı tamam Galatasaray önde kapattı ama verilen pozisyonlara göre ikinci yarı Konyaspor çok daha etkiliydi ve iki gol buldu. Galatasaraylı oyuncular fazla havaya girmişler. Yani "Biz ismimizle bile oynarız, yeter" havasındaydılar. Ama maalesef futbol öyle bir oyun değil! Mesela Icardi'nin ismi de yoktu, ruhu da yoktu... Galatasaray'ı oynadığı sürece eksik oynattı. Sarıkırmızılıların en etkili oyuncusu Barış Alper'di. Konyaspor'a tepki gösteren tek adam oydu sahada. Okan Buruk onu neden oyundan aldı, anlayamadım." (Sabah)