Konyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, bu akşam saat 20.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Buğra Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.

Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu’ndan Piotr Lasyk oturacak. Lasyk'e AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynanacak maçın VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/7hmKyISlzO — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) April 22, 2025