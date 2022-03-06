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Konyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

06.03.2022 - 10:57 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Galatasaray takımı bir ilk yarı oynuyor Konya'da, 'kötü' oynuyor dersek kıyak yapmış oluruz, kötünün de kötüsü.. İkinci yarıda bir gol atmaya çalışıyorlar ama yaptıklarını hücumlar yalan rüzgarı. Galatasaray'da bir şeyler oluyor, anlamak mümkün değil. Geçen hafta oyuna girdikten sonra maçı çeviren adam Feghouli. Bu hafta onu maç kadrosuna bile almıyor. Ya yönetim bir şeyler söylüyor bu adama, ya da bu adam bindiği dalı kesiyor.

  • GÜNTEKİN ONAY

    Galatasaray, ilk yarıda ofansif bölgede hiç görünmedi ve bırakın şutu, korner dahi atmadan soyunma odasına gitti. Galatasaray’da Pulgar ve Sacha Boey fiziksel olarak son derece yetersiz görünürken bu iki oyuncunun çıktığı 60’ıncı dakikaya kadar Konyaspor adeta elini kolunu sallayarak sarı kırmızılı ceza sahasına geldi.

  • Düşünün, iki stoper Marcao ve Nelsson Galatasaray’ın en iyileriydi ve çok kritik hamleler ile farkın büyümesini engellediler. Konyaspor karşısında rakip kaleye gitmekte bu kadar zorlanan Galatasaray’ın Barcelona karşısında işi çok zor ve bolca şansa ihtiyacı olacak.

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    Galatasaray, karşısında son haftalardaki kötü gidişine 'dur' demek isteyen motive ve çok hırslı bir Konyaspor buldu. Bir de ilk 20 dakikada skor dezavantajına düşünce işler çıkmaza girdi. Devrenin ilerleyen bölümünde Galatasaray neticeyi değiştirmek için çabaladı. Ama ofansif girişimler son derece kısırdı. 

  • İkinci devre Galatasaray oyunu domine etti. Ama Konyaspor da alan daraltan savunma kurgusuyla atakları karşılıyordu. Bu yarıda Galatasaray pozisyonlar da buldu. Benim Galatasaray'da gördüğüm tek bir artı var o da; fizik kondisyon. O yüzden de ikinci yarıda bariz üstünlükleri vardı.

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