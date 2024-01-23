Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor, Flip Damjanovic ile görüşmelere başladı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Flip Damjanovic ile görüşmelere başladı

        Konyaspor, FK Vozdovac takımı ile defans oyuncusu Flip Damjanovic'in transferi için resmi görüşmelere başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'dan defansa takviye!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konyaspor takımı güçlendirmek adına transferlere devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Vozdovac takımı ile defans oyuncusu Flip Damjanovic için resmi görüşmelere başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Konyaspor’umuz, defans oyuncu Flip Damjanovic için kulübü FK Vozdovac ile görüşmelere başlamıştır. Sırp futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya’ya gelmiştir” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Habertürk Anasayfa