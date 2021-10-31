Alanya maçı Rossi ile başladı, bugün Konya'da yine Rossi ile başladı ancak iki maçın bitiş düdüğünde de Rossi yok. Haftaya da Rossi ile başlarsa, biri Rossi'nin nüfus kağıdına falan baksın denir bizde. Acaba Pereira ile bir akrabalığı var mı diye?