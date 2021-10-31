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Konyaspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 11 dakikada yediği 2 golle geriye düşen sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin 84'te attığı harika gol puan için yetmedi. Altay, Luiz Gustavo ve Enner Valencia sakatlanıp oyundan çıkarken, değişiklik hakkı kalmaması nedeniyle maçı 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe, üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

31.10.2021 - 11:35 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: İşler iyi gitmediğinde, skoru bulamadığında çözümü sadece “sol açık çıkar, sol açık sok” ya da “santrfor çıkar, santrfor sok” yüzeyselliğinde arıyor Pereira. Dün de Konyaspor’un tamamıyla domine ettiği ve ikiden fazlasını da bulabileceği ilk 40 dakikanın sonundaki değişiklikleri gördünüz: Santrfor arkası ikili Rossi-Pelkas çıktı, alternatif ikili İrfan-Serdar girdi.

  • Fenerbahçe’de işler kötü gittiğinde yapılacak tek hamle buysa, sürekli forvet çıkacak-forvet girecek ya da ön libero çıkacak-ön libero girecekse ve bir çözüm bulunamıyorsa, bu işte bir yanlışlık yok mu? Acaba sorun oyuncularda değil, oyunda olabilir mi?

  • AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe çok ağır bir yara aldı. Sadece 3 puan kaybetmedi, çok önemli oyuncularını da sakatlığa kurban verdi. Altay, Gustavo, Valencia kaçar hafta yoklar belli değil. Kayıp 3 puan pek tabii ki beraberinde ciddi anlamda iç karışıklık meydana getirecek.

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Pereira'nın bana göre genel hataları şöyle: Takımın yapısına uymayan üçlü defansta ısrarı ve ileri üçlü ile sürekli oynayınca forvette herkes ayrı telden çalıyor. Sakatlıkları da düşünürsek bundan sonraki görüntü iç açıcı değil. Altay'ın sakatlanması büyük handikap çünkü Berke büyük takımın kalesini koruyacak nitelikte değil. Rossi'deki ciddi fiziki düşüşün nedeni de araştırılmalı.

  • ERCAN GÜVEN: Fenerbahçe’nin “kırılma maçı” diyorlardı ya Konyaspor karşılaşmasına… Kırıldı! Hem de çatır çatır. Kim toplayacak, kim yapıştıracak artık Allah bilir. Ama bu haliyle Pereira’nın yapamayacağı bellidir. Ya Pereira değişecek ya da Pereira oyunu değiştirecek. Kara mizah gibi… İrkiltici, hatta dehşet verici ama gülünç bir yandan.

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