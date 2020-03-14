14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.
KONYASPOR - FENERBAHÇE
STAT: Konya BŞB Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Vedat Muriç
TEKNİK DİREKTÖR: Zeki Murat Göle
KONYASPOR 18 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI
Süper Lig'de oynadığı son 18 maçta sadece bir kez galip gelebilen İttifak Holding Konyaspor, bu hafta konuk edeceği Fenerbahçe karşısında bu kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Ligin 7. haftasında İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, sonraki 18 karşılaşmada sadece bir kez 3 puana ulaşırken, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.
Ligin 21. hafta maçının ardından takımın başına geçen Bülent Korkmaz'lı Konyaspor, 4 lig maçında 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlılar, söz konusu maçlarda Göztepe'ye 3-1 yenilirken, Hes Kablo Kayserispor ile 2-2, Kasımpaşa'yla 0-0 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
SEYİRCİSİZ
İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.
7 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.
STAT DEZENFEKTE EDİLDİ
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
38. RANDEVU
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!