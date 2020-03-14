Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

KONYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Konya BŞB Stadı

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Vedat Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Zeki Murat Göle

KONYASPOR 18 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'de oynadığı son 18 maçta sadece bir kez galip gelebilen İttifak Holding Konyaspor, bu hafta konuk edeceği Fenerbahçe karşısında bu kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Ligin 7. haftasında İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, sonraki 18 karşılaşmada sadece bir kez 3 puana ulaşırken, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ligin 21. hafta maçının ardından takımın başına geçen Bülent Korkmaz'lı Konyaspor, 4 lig maçında 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlılar, söz konusu maçlarda Göztepe'ye 3-1 yenilirken, Hes Kablo Kayserispor ile 2-2, Kasımpaşa'yla 0-0 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

SEYİRCİSİZ

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

7 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.

STAT DEZENFEKTE EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

38. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.