Konyaspor-Fatih Karagümrük: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. 46'da Güven Yalçın'ın golüyle yenik duruma düşen ev sahibi Konyaspor, 1 puanı 90+7'de Cikalleshi'nin penaltıdan kaydettiği golle kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
İstanbul ekibi, 46. dakikada Güven Yalçın'ın golüel 1-0 öne geçti.
Konyaspor bu gole 90+7'de Cikalleshi'nin penaltı golüyle karşılık verdi.
Karagümrük bu sonuçla puanını 11'e çıkarırken, 7 maçtır kazanamayan Konyaspor ise puanını 10 yaptı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen (Dk. 83 Oliveira), N'Zonzi (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 63 Muric), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 84 Shukurov), Sangare (Dk. 75 Mendes), Rohden, Eysseric (Dk. 75 Sturaro), Can Keleş (Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin), Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 46 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+7 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli, Dk. 76 Mendes, 90+6 Biraschi, Levent Mercan (Maç bitiminde) (VavaCars Fatih Karagümrük)