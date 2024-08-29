Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        7
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'dan transfer açıklaması - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'dan transfer açıklaması

        Konyaspor'da forvet oyuncusu Bouly Sambou İran liginden Gol Gohar'a kiralanırken, Niko Rak için transfer görüşmeleri sürüyor. Stoper transferi için görüşmelere devam ettiklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Önümüzdeki 2-3 günde stoper transferi netlik kazanacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'dan transfer açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Yeşil Beyazlılar'da düşünülmeyen Sokol Cikalleshi ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, golcü Bouly Sambou'yu da Gol Gohar'a kiraladı. Orta saha oyuncusu Niko Rak'ı da göndermek için görüşmelerine devam eden Konya ekibinde, 2-3 gün içerisinde stoper transferinin gerçekleşeceği öğrenildi.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, “Bouly Sambou ile kiralık olarak yollarımızı ayırdık. Niko Rak ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Stoper transferi 2-3 gün içinde netlik kazanacak. Cumartesi günü oynayacağımız Kayserispor maçına odaklandık. Avrupa'da transfer sezonun bitmesin ardından da fırsat transferleri için duruma bakacağız ama şuan için önceliğimiz stoper transferi” dedi.

        Forvet oyuncusu Bouly Sambou, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 10 maçta gol sevinci yaşayamazken Niko Rak çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Habertürk Anasayfa