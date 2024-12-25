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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'dan olağanüstü kongre kararı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'dan olağanüstü kongre kararı

        Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:46
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        Konyaspor'dan olağanüstü kongre kararı!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. sırasında yer alan Konyaspor, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir." denildi.

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