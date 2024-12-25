Konyaspor'dan olağanüstü kongre kararı
Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Giriş: 25.12.2024 - 22:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:46
Trendyol Süper Lig'in 11. sırasında yer alan Konyaspor, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir." denildi.
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