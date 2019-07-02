02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki ayrı platoda 12 saatte çekilen ve toplamda 6 dakika süren kısa filmde, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu projede de büyük ölçüde kulüp çalışanları ve Konyaspor kaptanlarından Selim Ay rol aldı.
13. Yüzyılda geçen forma tanıtım filmi bir dokuma tezgâhında yeşil beyaz iplerle dokuma yapan bir kadının görüntüsüyle başlıyor. Film, liderliğini Konyaspor kaptanı Selim Ay’ın yaptığı grup, dokumacı kadının yanına gelerek içinde yeni sezon formalarının bulunduğu 4 adet bohçayı yanlarına almaları ve Sultan’ın bulunduğu kaleye doğru yola çıkmalarıyla devam ediyor. Kale halkının ve pazar yeri esnafının da günlük hayatlarından kesitler sunulduğu forma tanıtım filminin finalinde Selim Ay ve arkadaşları yeni sezon formalarını Sultan’ın huzuruna çıkarıp beğenisine sunuyor. Kısa filmin sonunda formaları beğenen Sultan, “Emeğiniz yağlı olsun yiğitlerim” diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Buna karşılık Selim Ay ise, “Sefer bizden, zafer Allah’tan Sultanım” diyerek yeni sezonda yeni formalarla gayretkâr olacaklarının sözünü veriyor.
— Konyaspor (@konyaspor) July 2, 2019
Filmde son olarak Sultan makamında, tahtın asıl sahibi olan 4 yeni forma ekrana geliyor. KTO Karatay Üniversitesi’nin Platosu ve Zazadin Han’da çekilen filmde at binme deneyimi olmamasına rağmen Konyaspor Kaptanı Selim Ay dublör kullanmadı. Genel Yönetmenliğini, projesi ve senaryosunu Konyaspor Kulübü Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci’nin üstlendiği yeni sezon forma tanıtım filminin yönetmenliğini gazeteci İbrahim Doğan yaptı. Film internette yayınlanmasının ardından kısa sürede on binlerce takipçi tarafından izlendi.
Diriliş, Selçuklu Kartalı, Anadolu ve Keykubat isimli yeni sezon formaları tanıtım filminin ardından Konyastore mağazalarında satışa çıktı.
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