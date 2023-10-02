Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, siyah-beyazlıların performansını ve mücadeleyi değerlendirdi
- 1
"GÜNEŞ'TEN PANSUMAN"
ALİ ECE / FANATİK: 63’te Aboubakar artık ezbere ortalar yerine yerden seri paslarla ideal Şenol Güneş futbolu oynamaya başlayan Beşiktaş’ı kendisiyle özdeşleşmiş makas feykleri sonrası kuantum şutuyla 2 farklı öne geçirdi. Bu şut aynı zamanda Beşiktaş’ın maçtaki ilk isabetli şutuydu! Şenol hoca şimdilik kan kaybını durdurup pansuman yapmayı başardı. Gerisini zaman gösterecek. Taraftar-yönetim arası gerilim bitmedikçe muamma devam edecek.
- 2
"ABOUBAKAR'DAN GÖSTERİ"
CEM DİZDAR / FANATİK: Maçları televizyonda anlatan arkadaşların masumane coşkularına rağmen çoğu maçta olduğu gibi ikinci yarıda da sıradan oyun sürüp gidiyordu ki, bir şeyler oldu. Önce 56’da Konyalı oyuncular penaltı diye topluca hakeme direttiler. Ardından Beşiktaş topu öne taşırken ilkin Aboubakar’ı çeken ardından da topa vuran Oğulcan Ülgün oyundan atıldı. Yani bir itiraz bir musibet getirdi! Derken Vincent Aboubakar çaprazda küçük bir dantela gösterisi yapıp golünü atarak maçı nihayete erdirdi. O arada Konyalı savunmacı neden yere attı kendini, anlaşılamadı!
- 3
"DİRİLİŞ KARTAL"
TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ: Beşiktaş düştüğü yerden kalktı… Adana deplasmanında hiçbir varlık gösteremeyen Kartal, Konya'da akıllı oyunuyla sonuca gitti. Şenol Güneş, Adana'da on bir oynattığı Chamberlain, Ghezzal, Necip ve Cenk'i kenara çekerken, forvet arkasında Muleka, Bahtiyar ve Rashica'yı yani üç hızlı oyuncuyu kullandı. İyi de yaptı. Aboubakar rahatladı, daha çok topla buluştu ve golünü de attı. Beşiktaş'ın olmazsa olmazları var, bunların birincisi Aboubakar'a oynamak! Kanatlara koyacağın oyuncular Kara Boğa'yı besleyecekler. İki kere iki dört…
-
- 4
"KARAKTER KOYDULAR"
ALİ GÜLTİKEN / SABAH: İyi niyet ve mücadele anlamında dün yine ellerinden geleni yaptılar ama Beşiktaş'ın, her oyuncusunun ekstra becerisine ihtiyacı var. Özellikle böyle zorlu süreçlerde Aboubakar gibi daha çok sorumluluk alan oyuncular daha değerli hale geliyor. Konya deplasmanı, Beşiktaş'ın kendi bulunduğu durumdan ötürü zor görünen bir deplasman olsa da karakter ortaya koyan oyuncular tarafından bunu aşmayı başardılar.
- 5
"TÜNEL ÇIKIŞI GÜNEŞ'İ GÖRDÜLER"
ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET: Formasyon değişikliği, zorunlu kadro değişiklikleri Beşiktaş’ı kararsızlığa itiyor. Güneş’in bu sorunları çözmesi gerekiyor. Trabzon ve Adana’da kaybettiği iki deplasman maçından sonra Beşiktaş çok kritik Konya yolculuğundan üç puanla döndü. Büyük bir kazanç. Puan kaybı halinde Ahmet Başkan, Şenol Hoca, futbolcular sert biçimde hak etmedikleri eleştirilere uğrayabilir, taraftar tepkileri yoğunlaşabilirdi. Korku tünelinden çıktılar. Güneşi gördüler.
- 6
"3 PUANDAN FAZLASI"
FATİH DOĞAN / SABAH: Konya'nın penaltı beklediği pozisyon ve devamında Oğulcan'ın kırmızı kartı, ikinci kırılma anıydı. Aboubakar'ın eline çarpan topta, orta hakem ve VAR, geriye çekme hamlesiyle eli doğal pozisyonunda değerlendirerek penaltıyı vermedi. Verseydi skora direkt etki edebilirdi. Aboubakar'ın attığı jeneriklik gol ve alınan galibiyet, Beşiktaş'a üç puandan fazlasını getirdi. Gollerden sonraki büyük sevinç görüntüleri de bunun açık ispatıydı.
-
- 7
"İLAÇ GİBİ 3 PUAN"
SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ: Beşiktaş Lugano ve İstanbulspor maçını kazandığı taktirde milli maç arası sonrası oynayacağı Galatasaray maçına moralli girer. Derbide alınacak 3 puan da Kartal'ı zirve yarışına sokar. Konyaspor, son iki sezonki formundan uzak; futbol lügatında; ısırmayan bir takım hüviyetine bürünmüş. Hakem Arda Kardeşler dün yine kötü bir yönetim gösterse de, belki de kariyerinin en iyi maçını yönetti.
- 8
"KÖTÜ OYUN İYİ SONUÇ"
OKTAY DERELİOĞLU / TAKVİM: BEŞİKTAŞ son haftalarda formsuz bir görüntüye sahipti. Bu formsuz görüntüleri Konyaspor deplasmanında da devam etti. İlk yarıda uzatma dakikalarında gol buldular. Rakipten Uğurcan golü hediye etti. Bu gol Beşiktaş'a nefes aldırdı. Kötü futbol yine devam ediyor. Hediye golle birlikte Beşiktaş öne geçti ve ikinci yarıda tartışmalı bir pozisyon vardı. Konyaspor'dan Oğulcan'ın kırmızı kart görmesi Beşiktaş'ı biraz daha rahatlattı, Konya'nın gardı düştü.
- 9
"BEŞİKTAŞ KAZANDI ANCAK..."
BİLAL MEŞE / MİLLİYET: Diyeceksiniz ki, “Beşiktaş kazandı”. Doğru... Ancak kaygılarım var. Niye mi? Bakın, rakip on kişi kalmış, bırakın vites yükseltmeyi, tekliyor, arkadaş tekliyor! Koca Kartal, fark atma yerine skoru koruma adına, ayağa paslarla zamana oynar mı? İyi ki Aboubakar var, adam tepeden - tırnağa golcü, verin topu ona, gerisine karışmayın. Doğru dürüst pas alamıyor, kendisi yaratıyor adeta! Bunun adı bireysel beceridir, lami cimi yok! Dileriz bu olumsuz tablo Konferans Ligi’nde Lugano maçına yansımalar yapmaz, taraftarını tedirgin eden o kötü futbolundan uzaklaşır. Kuşkusuz Lugano karşılaşmasında taraftarın büyük desteğine gereksinimi var Kartal’ın... Alınacak üç puan inanıyorum ki ligdeki zirve yarışına da müthiş katkılar sağlayacaktır.
-
- 10
"VASAT BİR MAÇTI"
MURAT ÖZBOSTAN / SABAH: Özetle vasat bir maçtı. Beşiktaş çok sıkıntılı bir dönemde nefes almak için kazanmalıydı. Yani oyuna değil bu maçta skora bakmak lazımdı. Hele de hâlâ gereksiz protestolar varken.. Beşiktaş camia olarak bir bütün kalamazsa, bu yarışın içinde olamaz. Net olan bu!
- 11
- 12