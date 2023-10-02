Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

"BEŞİKTAŞ KAZANDI ANCAK..."

BİLAL MEŞE / MİLLİYET: Diyeceksiniz ki, “Beşiktaş kazandı”. Doğru... Ancak kaygılarım var. Niye mi? Bakın, rakip on kişi kalmış, bırakın vites yükseltmeyi, tekliyor, arkadaş tekliyor! Koca Kartal, fark atma yerine skoru koruma adına, ayağa paslarla zamana oynar mı? İyi ki Aboubakar var, adam tepeden - tırnağa golcü, verin topu ona, gerisine karışmayın. Doğru dürüst pas alamıyor, kendisi yaratıyor adeta! Bunun adı bireysel beceridir, lami cimi yok! Dileriz bu olumsuz tablo Konferans Ligi’nde Lugano maçına yansımalar yapmaz, taraftarını tedirgin eden o kötü futbolundan uzaklaşır. Kuşkusuz Lugano karşılaşmasında taraftarın büyük desteğine gereksinimi var Kartal’ın... Alınacak üç puan inanıyorum ki ligdeki zirve yarışına da müthiş katkılar sağlayacaktır.