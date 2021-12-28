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Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a son dakika golüyle mağlup oldu. Spor yazarları, Konyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

28.12.2021 - 09:53 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Konyaspor fırsat futbolu oynamıyor büyük takımlar gibi topu istiyor. Dün Beşiktaş’a karşı da mantaliteleri aynıydı. Topu istiyorlar. Kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. Net bir büyük takım davranışı bu. Ancak Beşiktaş’ın verimliliğini artıramaması ve üçüncü bölgedeki oyununu gole tahvil edememesinde bence çok spesifik bazı nedenler söz konusu: 1- Batshuayi başta, bazen de Larin topun kıymetini bilmiyorlar. Bazen çok basit top kayıpları yapıyorlar ve Beşiktaş atak sürekliliği sağlayamıyor bu nedenle. 2- Dünün bir başka atak kesicisi de Oğuzhan’dı. Karaveli geldiğinden beri vites artırmıştı ama dün 3-4 tane hücum öldüren kritik top kaybı var. 3- Rosier’nin yokluğunun çok derinden hissedildiği bir gündü dün.

  • Sol ayaklı sağ bek Umut’un o garip maskeyle sağını-solunu rahat görebildiğine bile emin değilim ben. O yüzden Beşiktaş’ın beklerinden sadece biri vardı dün hücumda. Karaveli, görevi devraldığından beri takıma radikal dokunuşlar yaptı. Ancak Beşiktaş kornerleri hâlâ Sergen Hoca dönemindeki gibi alan savunmasıyla karşılıyor ve bence çok şaşkın görünüyorlar. Karaveli’nin oraya da dokunacağını düşünüyorum ben.

     

  • GÜNTEKİN ONAY

    Beşiktaş, Konyaspor karşısında oyun üstünlüğünü ele geçirse de pozisyon zenginliğinden uzak bir 45 dakika oynadı. Sadece Batshuayi ve Oğuzhan ile gole yaklaşan siyah beyazlılar, Konyaspor savunmasını ısrarla merkezden delmeye çalıştı. Dün ilginç olan, Konyasporun defansif bir oyun mantalitesiyle sahada yer almasıydı. Liderin en yakın takipçisi yeşil beyazlı ekip kazansa puan farkını 7’ye indireceği bir haftada skoru 0-0’a kitlemek isteyen bir anlayışla 90 dakikayı geçirdi.

  • Michalak’ın içeriye çevirdiği topta kaleci Ersin’in çeldiği ve kısa düşen bir top sonrasında Ahmet Hassan ile 90’da öne geçti. Genç kaleci topa hiç dokunmasa pozisyonun gol olması söz konusu değildi. Dün Konyaspor maçı kazandıysa bunda kaleci performansı farkı 1 numaralı etkendi. Son oynadığı 15 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş’ın ligin ilk yarısında oynadığı 9 deplasman maçında sadece 1 kez kazanması da hiç rastlanan bir tablo değil.

     

  • ATTİLA GÖKÇE

    Beşiktaş son hafta en zor deplasmanda kaybettiği maçla tatile çıktı. İlhan Palut’un Michalak hamlesiyle maçı kazandığına tanık olduk. Önder Karaveli ise dün emanete toz kondurmamak için her şeyi denedi, olmadı. Oyunun sahibi Beşiktaş’tı. Maçın sahibi Konyaspor oldu. Konyaspor antrenör takımı demişti Önder Hoca. Doğru söylediğini anladık. Bu maçı İlhan Palut kazandı…

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