Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, öncesinde, Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Konyaspor karşısında galip gelip kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
Konyaspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Siyah-beyazlılar erteleme maçı dolayısıyla, statü gereği yeni transferleri; Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva'dan faydalanamayacak. Konyaspor Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Peki, "Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş erteleme maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Beşiktaş erteleme maçı 22 Ekim Çarşamba bugün saat 20.00'de oynanacak.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak erteleme maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.
Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut
Beşiktaş: Mert (Ersin), Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.
