        Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş erteleme maçı hangi kanalda?

        Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, öncesinde, Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Konyaspor karşısında galip gelip kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

        Giriş: 22.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:30
        • 1

          Konyaspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Siyah-beyazlılar erteleme maçı dolayısıyla, statü gereği yeni transferleri; Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva'dan faydalanamayacak. Konyaspor Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Peki, "Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş erteleme maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Konyaspor - Beşiktaş erteleme maçı 22 Ekim Çarşamba bugün saat 20.00'de oynanacak.

        • 3

          KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak erteleme maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak

        • 4

          BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

          Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

          Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Konyaspor: Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut

        • 6

          Beşiktaş: Mert (Ersin), Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.

