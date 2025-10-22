Konyaspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Siyah-beyazlılar erteleme maçı dolayısıyla, statü gereği yeni transferleri; Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva'dan faydalanamayacak. Konyaspor Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Peki, "Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş erteleme maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...