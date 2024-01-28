Konyaspor: 2 - Başakşehir: 3 MAÇ SONUCU
Başakşehir, Konyaspor ile oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Piatek'in kaydettiği hat-trickle galibiyete uzandı. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Yeşil-beyazlılar Louka Prip'in 8 ve 14. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.
Konuk ekipte ise Piatek 67. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. Ardından 79. dakikada yeniden sahneye çıkarak skora eşitlik getirdi.
Mücadelenin son bölümünde 90+2. dakikada ceza sahasında topla buluşan Pitaek, sağ çaprazdan yaptığı vuruşuyla hat-trick yaparak takımına galibiyeti kazandırdı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 30'a çıkartarak 8. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip ise 21 puanla 19. sırada yer aldı.