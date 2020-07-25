12. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ortasına yükselen Alper Uludağ, topu ceza sahasında bulunan Miya'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Kaan Kanak'ın kullandığı köşe atışına iyi yükselen Musa Çağıran'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.
18. dakikada Hadziahmetovic'in pasına hareketlene Shengelia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Miya'nın ceza sahası içinden pasına hareketlenen Alper Uludağ'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Selim Ay'ın vuruşunda, top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Topu önünde bulan Anicic, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
62. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası yakınında Hadziahmetovic ile girdiği ikili mücadaleyi kazanan Fernandes'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kaan Kanak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
86. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakasetas'ın pasına hareketlenen Efecan Karaca'nın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle bitti.
KONYASPOR: 2 - ALANYASPOR: 3
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok),Thuram, Alper Uludağ
Aytemiz Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Silva, Lokman Gör, Kaan Kanak, Musa Çağıran (Dk. 69 Siopis),Salih Uçan (Dk. 69 Ceyhun Gülselam),Onur Bulut (Dk. 36 Bakasetas),Mustafa Pektemek (Dk. 36 Efecan Karaca),Emircan Altıntaş (Dk. 52 Fernandes),Cisse
Goller: Dk. 20 Alper Uludağ, Dk. 26 Anicic (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 62 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 78 Silva, Dk. 82 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)
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