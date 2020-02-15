Konyaspor'un kötü gidişatına Bülent Korkmaz da son veremedi! Süper Lig'in 22. haftasındaki mücadelede Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar son 4 maçından 10 puan çıkarmayı başarırken Konyaspor ise oynadığı son 4 lig maçından da puan kaybederek ayrıldı. Diğer bir yandan ligde iç sahadaki son golünü 2 Kasım 2019'da kaydeden Konyaspor'un hasretini Ömer Ali Şahiner sonlandırdı.

MAÇIN DAKİKALARI

11. dakikada Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza yayı üzerinde topu bir anda önünde bulan Soner'in vuruşu yandan az farkla auta gitti.

12. dakikada Konyaspor'da Bajic yerdeyken Göztepe'nin hücuma devam etmesi üzerine iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

21. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Serdar Gürler'in uzak köşeye doğru çektiği şut direkten döndü.

22. dakikada Ömer Ali'nin ceza sahasının sol çaprazından içerdeki Bajic'e çevirdiği topu son anda ayak koyan Alpaslan kornere gönderdi.

34. dakikada Shengelia'nın uzun pasını ceza sahasının sol çaprazında kontrol eden Ömer Ali'nin vuruşu ağlarla buluştu. Böylece Konyaspor, 2 Kasım'dan bu yana iç sahadaki ilk golünü kaydetti.

39. dakikada Napoleoni'nin ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye çevirdiği topu Serdar Gürler ağlarla buluşturdu. Serdar bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Wilczek'in vuruşu yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Shengelia'nın savunma arkasına koşu atan Ömer Ali'nin önüne doğru attığı ara pasını son anda ayak koyan Alpaslan uzaklaştırdı.

59. dakikada Göztepe'de Napoleoni ceza sahasında kaleci Serkan tarafından yere düşürüldü. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR'da yapılan incelemede Napoleoni'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve penaltı iptal edildi.

64. dakikada oyuna az önce giren Robert Mak'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Göktuğ parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

68. dakikada ceza yayı üzerinde topu bir anda önünde bulan Castro'nun gelişine düzgün vuruşu tam köşeden ağlarla buluştu.

72. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Göktuğ uzanarak kornere çeldi.

73. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşu kaleci Göktuğ bir kez daha çeldi.

74. dakikada konuk ekibin yakaladığı hızlı hücum fırsatında Serdar Gürler'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil'in şık aşırtma vuruşu Serkan'ın üstünden ağlarla buluştu. Halil Akbunar böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti.

80. dakikada Konyaspor'da Mak sol kanattan son çizgiye inmek istedi ama topu ayağından açınca auta çıkmasını engelleyemedi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 33'e yükseltirken Konyaspor 22. haftayı 20 puanla kapadı.