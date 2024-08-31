Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Kayserispor, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Konyaspor haftayı 4 puanla kapatırken, Kayserispor ise 1 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 4'e, Kayserispor ise 1'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Samsunspor'a konuk olacak. Kayserispor, evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.