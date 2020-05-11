Konyalı berber, yasağın sona ermesinin ardından ilk müşterisini ücretsiz traş etti

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Kuaförler ve güzellik salonlarının kurallara uyarak açılması kararı tüm yurtta uygulanmaya başladı.Selçuklu ilçesindeki kuaför salonunda hizmet veren ve 21 Mart’tan bu yana kapalı olan işyerini açan berber Ali Can Uysal, kararın sevincini ilk müşterisini ücretsiz traş ederek kutladı.