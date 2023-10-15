Konya’da milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında saat 21.45'te Konya'da Letonya ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından Kılıçarslan Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında vatandaşlar maç saatini beklemeye başladı.

Birçok futbolsever milli maç öncesi düzenlenen etkinlikte penaltı ve dart atışı, şut çekimi, langırt, oyun konsolu gibi etkinliklerle vakit geçirdi. Etkinliklerde başarılı olanlara forma ve maç bileti hediye edildi.

Etkinlik alanına gelen TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve eski milli futbolculardan Hakan Ünsal, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio ve Tuncay Şanlı söyleşiye katıldı.

Etkinliğe gelen çocuklar, etkinlik alanında çok eğlendiklerini ve akşam oynanacak olan Letonya maçı için heyecanlı olduklarını belirtti.